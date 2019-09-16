Артиста Петра Мамонова выписывают из больницы после второй операции на сердце

Артиста Петра Мамонова в понедельник, 16 сентября, выпишут из больницы, после успешной операции на сердце. Соответствующую информацию предоставила журналистам сегодня утром его супруга Ольга.

Ранее стало известно, что Мамонов был госпитализирован с инфарктом. Ему сделали операцию, а затем отпустили домой под расписку. В минувший четверг ему сделали еще одну плановую операцию.