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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

Артиста Петра Мамонова выписывают из больницы после второй операции на сердце

16 сентября 2019, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Артиста Петра Мамонова в понедельник, 16 сентября, выпишут из больницы, после успешной операции на сердце. Соответствующую информацию предоставила журналистам сегодня утром его супруга Ольга.
 
Ранее стало известно, что Мамонов был госпитализирован с инфарктом. Ему сделали операцию, а затем отпустили домой под расписку. В минувший четверг ему сделали еще одну плановую операцию.
 
Ольга сообщила РИА "Новости", что Петра выписывают сегодня, поскольку "вмешательство прошло изумительно". Подчеркивается, что актер и музыкант чувствует себя хорошо.
ЕТ

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