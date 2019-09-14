Мюзикл «Последние пять лет взорвет «Таганку»

В Театре на Таганке 14 и 14 сентября состоится российской премьеры спектакля «Последние пять лет». Режиссер – двукратный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Удивительная история уже покорила две главные столицы современного музыкального театра – Нью-Йорк и Лондон, и собирает аншлаги во Франции, Германии, Испании, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Израиля и Австралии.



«Последние пять лет» – это откровенная история, основанная на личной драме композитора мюзикла, обладателя премии «Тони» Джейсона Роберта Брауна, – рассказывает режиссер Алексей Франдетти. – Перед исполнителями главных ролей стоит сложнейшая задача – рассказать историю любви двух людей: от влюбленности до расставания. Зрители смогут посмотреть на знакомые ситуации со стороны и понять, что же может разрушить идеальные на первый взгляд отношения».







Голливудская экранизация мюзикла с Анной Кендрик и Джереми Джорданом также стала ярким событием и была отмечена специальной премией кинофестиваля Майкла Мура Traverse City Film Festival.



Мюзикл станет второй постановкой Алексея Франдетти в «Таганке». В 2017 году его «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» получил три премии «Золотая маска». В спектакле «Последние пять лет» сыграют актриса Театра на Таганке Марфа Кольцова и Павел Левкин, исполнявший ведущие партии в мюзиклах «Красавица и чудовище», «Приведение» и «Золушка». Живую музыку исполнит ансамбль из шести музыкантов.



С приходом Ирины Апексимовой репертуар Таганки пополнился работами Максима Диденко, Дениса Бокурадзе и Андрея Кайдановского. В юбилейном сезоне театр продолжает привлекать режиссеров, интересных молодому поколению. Среди запланированных премьер – спектакли Яны Туминой и Александра Молочникова.









