В Москве открыли памятник Владимиру Этушу

В российской столице на Новодевичьем кладбище был открыт памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу. Об этом в понедельник сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Ведущий актер Вахтанговского театра Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта текущего года в возрасте 96 лет. На Новодевичьем кладбище в Москве захоронена урна с его прахом, напоминает РИА Новости.

"Памятник человеку, который всю свою жизнь в буквальном смысле посвятил и отдал Театру им. Вахтангова. Он до последних дней играл на сцене. Покойтесь с миром, Владимир Абрамович", - сказал Крок.

Идея оформления памятника принадлежит театральному дизайнеру Максиму Обрезкову, архитектор - Елена Копелиович, профиль актера на памятнике - работы художника Сергея Загаровского, пишет агентство.