Режиссер Марк Захаров выписывается из больницы

В понедельник, 9 сентября, художественный руководитель театра "Ленком", народный артист России Марк Захаров выписывается из больницы. Деятель культуры планирует сразу же отправиться на репетиции.

Директор театра Марк Варшавер подтвердил, что Марк Захаров сегодня выписывается из медучреждения после перенесенного воспаления легких, передает РИА "Новости" . Подчеркивается, что режиссер рвется в театр, чтобы начать работать над новым спектаклем.

В конце августа стало известно, что Захаров находится в больнице с воспалением легких. Его состояние быстро пришло в норму, но он оставался под наблюдением врачей.