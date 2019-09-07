В Москве похоронили народную артистку Зинаиду Славину. Актриса театра и кино умерла 3 сентября, на 80-м году жизни. В пятницу, 6 сентября, в театре "Содружество актёров Таганки" состоялось прощание с Зинаидой Славиной. Проститься с актрисой пришли друзья и коллеги. Похоронили актрису на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

Заслуженная артистка РСФСР Мария Полицеймако рассказала о коллеге: "Зина такая артистка, какой не бывает вообще нигде. Я, хотя мало знаю заграничных артистов, но такого накала и одновременно такой нежности я не видела одновременно".

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. В 1964-м окончила театральное училище имени Щукина. Актриса в том же году дебютировала в Театре на Таганке в постановке Юрия Любимова "Добрый человек из Сезуана". Около 25 лет она была ведущей актрисой труппы. В 1993 перешла во вновь созданный театр под руководством Николая Губенко "Содружество актеров Таганки", - передает ТК "Культура".

Губенко рассказал, как покоряла Славина зрителей: "Я был свидетелем 15-минутной овации в Испании, когда она играла "Мать" Горького, а вы знаете, что этот спектакль шел без перевода. 15 минут стоя овации в Испании. Я не говорю о Родине. Ее здесь очень любили".

Зинаиде Славиной посвящена песня Владимира Высоцкого "Диалог у телевизора".

В 1961 году Славина снялась в фильме "Високосный год". Актриса запомнилась по ролям в фильмах "Дорога к морю", "Происшествие, которого никто не заметил", "Сергей Лазо", "О друзьях-товарищах", "Егор Булычев и другие", "Мартин Иден", "Юность Петра", "Нос", "Иван да Марья".