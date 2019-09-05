Народного артиста Валентина Гафта частично парализовало, ему может потребоваться операция

Народного артиста Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта. Гафт попал в больницу в начале августа. Его сначала в тяжелом состоянии положили в реанимацию.

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии актера

Когда состояние артиста стабилизировалось, и его перевели в отделение неврологии.

Сейчас Валентин Гафт проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы и, возможно, ему может потребоваться операция. По данным РЕН-ТВ, состояние артиста расценивается врачами как тяжелое, его частично парализовало.

В начале сентября Гафту исполнилось 84 года.

Валентин Иосифович Гафт - актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель.