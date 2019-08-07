Актёр Валентин Гафт госпитализирован в Москве

Советский и российский актёр Валентин Гафт госпитализирован в одну из больниц Москвы. Сообщается, что изначально артист был доставлен в реанимацию, но затем его перевели в отделение неврологии.

Валентина Гафта доставили в больницу около недели назад из-за перенесенного инсульта, передаёт РенТВ. Изначально врачи определили актёра в реанимацию в связи с его тяжёлым состоянием, однако теперь состояние Валентина Иосифовича стабилизировалось, и его перевели в отделение неврологии.

В начале сентября Гафту исполнится 84 года. Сниматься в кино он начал с 1956 года, а с 1970-х артист поступил на службу в театр «Современник», где попробовал себя в качестве режиссёра. С 1984 года Валентину Гафту присвоили звание Народного артиста РСФСР.