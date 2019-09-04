"Нина,ты краситься будешь? Все-таки День Рождения", - поздравил Иван Ургант бабушку

В среду, 4 сентября, актриса театра и кино Нина Ургант отмечет свой 90-летний юбилей. Народную артисту РСФСР поздравили с праздником президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и родной внук Иван Ургант.

Известный актёр и телеведущий с юмором поздравил легендарную бабушку.

"Я, главное, говорю, - Нина, ты краситься будешь? Все-таки День Рождения. А она, -Ванечка, иди в ...", - написал шоумен в своём Instagram под фотографией знаменитой актрисы.

Иван Ургант рассказал, что он много времени в детстве проводил с Ниной Николаевной. По его словам, он исполнял роль её мужчины, потому что бабушка постоянно заботилась о нём.

"Когда она приезжала за мной в детский сад на красных "Жигулях", я кричал: "Там бабушка приехала на красном мотоцикле!", - цитирует актёра ТАСС.

Он отметил, что Нина (как её всегда называл сам Иван) была всегда весёлой, прямой и строгой женщиной.

"Нина Николаевна всегда говорит то, что думает, и никак не пытается сгладить углы. Она не будет говорить: "Ванечка, мне кажется, тебе стоит задуматься над тем, есть ли тебе десерт или нет". Она скажет: "Что-то ты размордел, это непорядок!", - вспомнил Иван Ургант.