Хоакин Феникс рассказал о своей подготовке к роли Джокера

Актер Хоакин Феникс рассказал, что ради роли в долгожданном "Джокере" потерял так много килограммов за короткий период времени, что начал сходить с ума. В буквальном смысле этих слов.

Феникс уточнил, что потерял почти 24 килограмма за 6 месяцев: "Как выяснилось, потеря веса оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. Когда теряешь большой вес за такой срок - начинаешь сходить с ума".

В том числе и по этой причине смех его Джокера вышел таким "болезненным". Кроме того, по его словам, режиссер Тодд Филлипс дал ему журнал с шутками, которые впоследствии очень помогли Хоакину раскрыть характер персонажа.