Актер А. Чубченко: Мы все - ученики Дорониной, а предавать учителей - последнее дело

На пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг МХАТа им. Горького после ухода оттуда народной артистки России и теперь уже бывшего художественного руководителя театра Татьяны Дорониной, бывшая заведующая литературной частью МХАТа им. М.Горького Галина Ореханова потребовала возвращения Т. Дорониной к реальному руководству театром.

Вопрос "Литературной газеты" (Н.Дорофеева): Как вы, актёры, рискнули пойти против назначенного вам руководства?

Ответ А.Чубченко: Мы все - ученики Дорониной, а предавать учителей - последнее дело.

Вопрос газеты "Правда": Была ли какая-нибудь реакция на видеообращение на имя Путина?

Ответ: Никакой, кроме фразы Пескова, что президент России такими вопросами не занимается. Плюс "местная" реакция в виде угроз обратившимся в Кремль.

На вопрос о намерении обратиться в суд, актёры ответили утвердительно.

На вопрос о соответствии действий Э.Боякова, игнорирующего президента театра, новому Уставу МХАТ имени Горького, прозвучал понятный ответ: никак не соответствует.