Заслуженный артист РФ А.Чубченко напомнил предысторию видеообращения группы актёров на имя В.Путина. Он отметил: поначалу труппа отнеслась к новому худруку с полным доверием, но быстро выяснилось, что слова и дела нового руководителя расходятся с его делами. Ему удалось расколоть труппу, часть которой не готова конфликтовать со спущенным сверху начальством и согласна на любую работу на любых условиях, но другая часть не намерена мириться с обманом. Чубченко подчеркнул, что номинальный президент театра Т. Доронина от принятия решений (в том числе репертуарных) отстранена.

Заслуженная артистка Ю.Зыкова поддержала коллег и отметила странное несоответствие между "воцерковленностью" Э.Боякова (на словах) и его репертуарной политикой (в частности, речь шла о спектакле "Последний герой").

Заслуженная артистка РФ Л.Матасова отметила низкую посещаемость новых спектаклей; зритель по-прежнему ходит на спектакли театра Дорониной, а новые "шедевры" успехом, мягко говоря, не пользуются.

А.Чубченко потребовал возвращения реальных полномочий президенту театра Т.Дорониной, как это было гарантировано В.Мединским и В.Толстым.