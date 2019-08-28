Горькая правда о МХАТ имени Горького

Сегодня, в 14.00 в конференц-зале "Московского комсомольца" началась пресс- конференция, посвящённая ситуации в МХАТ имени Горького после "перевода" Татьяны Дорониной из худруков в президенты. Участвуют ведущие артисты театра. Ведущая - театральный обозреватель МК Марина Райкина.

М.Райкина напомнила о видеообращении актёров на имя В.Путина с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Заслуженная артистка РФ напомнила о гарантиях, данных труппе 3 декабря министром культуры В.Мединским и советником президента В.Толстым, которые гарантировали (в том числе) полноправное участие Т. Дорониной и сохранение репертуара.

актриса лидия Матасова отметила, что 2018 год был экономически самым успешным в истории театра, и тем более странным стало решение о смене художественного руководителя в конце года.

Новый худрук Э.Бояков заявил, что не намерен делиться полномочиями ни с кем, включая Т. Доронину, ставшую президентом МХАТ, и предложил актёрам написать заявления об увольнении для того, чтобы далее перевести труппу с бессрочных договоров на срочные.

Актёр А.Наумов остановился на отдельных моментах биографии Э.Боякова, чья предыдущая работа (в Москве, Перми, Воронеже, а также в Крыму) сопровождалась рядом скандалов, включая финансовые (все данные, приведённые А.Наумовым, взяты из открытых источников).



