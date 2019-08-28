Появились новости о состоянии здоровья Петра Мамонова

Утром в среду, 28 августа, появилась информация о состоянии известного музыканта и актера Петра Мамонова. Ранее 68-летний мужчина попал в больницу с инфарктом, впоследствии ему сделали операцию.

Супруга артиста Ольга Мамонова уточнила, что состояние ее мужа остается стабильным. Женщина подчеркнула, что музыканту и актеру предписан строгий постельный режим на ближайший месяц, передает РИА "Новости"

Напомним, после хирургического вмешательства Петр Мамонов находился в реанимации. Накануне сообщалось, что мужчина был переведен из реанимации в общую палату кардиологического отделения. Примерно через 30 дней ему проведут еще одну операцию.