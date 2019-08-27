Российские актеры отмечают 27 августа профессиональный праздник День кино. Актер театра и кино, преподаватель Дмитрий Певцов, у которого и супруга Ольга Дроздова актриса, радуется: "Российское кино живо!!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)27 Авг 2019 в 8:32 PDT

Любовь Толкалина опубликовала в Инстаграм архивное фото. "Это мои первые фотопробы. Вгик 1995... и мне 17", - рассказала актриса. "С днем кино всех причастных!!! а значит просто всех!" - поздравила Толкалина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)27 Авг 2019 в 8:57 PDT

"Я счастлива жить в нашей стране! Работать в отечественном кинематографе", - пишет в праздничный день Екатерина Климова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)27 Авг 2019 в 5:50 PDT

"Очень круто, что Российское кино становится международным. Идём дальше", - написал сегодня молодой, но уже набравший популярность актер Александр Петров.