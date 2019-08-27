Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"
27 августа 2019, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]
Российские актеры отмечают 27 августа профессиональный праздник День кино. Актер театра и кино, преподаватель Дмитрий Певцов, у которого и супруга Ольга Дроздова актриса, радуется: "Российское кино живо!!".
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Любовь Толкалина опубликовала в Инстаграм архивное фото. "Это мои первые фотопробы. Вгик 1995... и мне 17", - рассказала актриса. "С днем кино всех причастных!!! а значит просто всех!" - поздравила Толкалина.
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"Я счастлива жить в нашей стране! Работать в отечественном кинематографе", - пишет в праздничный день Екатерина Климова.
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"Очень круто, что Российское кино становится международным. Идём дальше", - написал сегодня молодой, но уже набравший популярность актер Александр Петров.
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