Tele2 предложил челябинцам новый вид отдыха

Онлайн-лекции, мастер-классы, виртуальные экскурсии, виртуальный кинотеатр – всё это предложила челябинцам компания Tele2 на территории первого в городе онлайн-парка. Предложить комфортный отдых и обучение с привлечением новейших интернет-технологий – вот одна из целей одного из ведущих операторов мобильной связи в стране.

Новый парк расположился на летней эстраде Исторического музея. Все его посетители смогут как воспользоваться большим экраном в лектории, так и самостоятельно посмотреть интересующие программы при помощи личных ноутбуков. Запланирован целый ряд онлайн-лекций по множеству тем: история, музыка, архитектура, литература. Предлагают и виртуальные экскурсии по музеям Москвы. А те, кто пожелает, смогут воспользоваться услугами VR-кинотеатра. Там зрителей ожидает сюрприз – надев специальные очки и наушники, зритель получает полную иллюзию присутствия в том месте, где велась съёмка. Зрители могут вертеть головой и даже полностью оборачиваться. Они будут видеть события, которые разворачиваются в этом месте. Ознакомиться со списком онлайн-лекций можно на сайте парка. Его работа будет продолжаться до 15 сентября, ежедневно с 14.00 до 22.00. Вход в парк бесплатный. Коммерческий директор филиала Tele2 Денис Сафитдинов отметил, что компания преследует такими парками несколько целей. Одна из них – это дать возможность понять, что новейшие технологии можно использовать не только для развлечений, но и с целью обучения. Другая – это показать достоинства мобильного высокоскоростного интернета.

Заместитель директора Государственного исторического музея Южного Урала (на базе которого и открылся онлайн-парк) Марина Холина высоко оценила новинку. «Сегодня музей и окружающее его пространство должны соответствовать требованиям времени. Этот проект расширяет рамки общепринятых представлений о музее, искусстве, он даёт нам возможность заявить о себе в новом формате».