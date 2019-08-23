Вдова Хворостовского вновь призналась в вечной любви к мужу

Вдова всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского вновь призналась в вечной любви к мужу. Флоранс старается жить полной и яркой жизнью, но никогда не забывает о своем возлюбленном.

Накануне женщина опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографию Дмитрия в черном костюме. Она написала, что ее супруга нет уже 21 месяц. Флоранс подчеркнула, что он всегда в ее сердце и добавила, что ощущает безусловную любовь к нему.

Поклонники поддержали вдову артиста и поблагодарили ее за то, что она не забывает Дмитрия.

Напомним, Хворостовский ушел из жизни 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет. Он долго боролся с тяжелым заболеванием.