"Ялтинская киностудия может стать настоящей кинематографической Меккой", - Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков считает, что Ялтинская киностудия должна стать мощнейшей базой для съемок российского кино. Михалков в ходе работы первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в крымской бухте Капсель рассказал, что план и схема восстановления Ялтинской киностудии уже готовы.

Он назвал достоинства съемок кино в Крыму: "здесь очень много солнечных дней, любая натура, плюс на киностудии есть бассейн, который совпадает с горизонтом моря, где можно снимать морские бои, комбинированные кадры, компьютерную графику".

"Существование Ялтинской киностудии и классной базы может стать настоящей кинематографической Меккой", - цитирует Михалкова РИА Новости.

Он убежден, что "Крым должен стать центром русского кино, каким он был ранее".