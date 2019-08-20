Петрушки со всего мира соберутся в Москве

Представители знаменитой французской актёрской династии с многовековой историей - отец и сын Касиданусы, приедут на фестиваль со своим Полишинелем. Также среди участников праздника: популярная голландская кукла Ян Клаассен, испанский герой Малик Каталонья и чешский Кашпарек. Одним из самых ожидаемых гостей станет Пульчинелла из Италии, которого представит замечательный актёр Бруно Леоне. Ну а главный персонаж русского уличного балагана – Петрушка выступит перед жителями и гостями Сергиева Посада в представлениях театров из Москвы и Московской области, а также артистов из Санкт- Петербурга.



Высокий дребезжащий голос Петрушки в былые времена раздавался на всех ярмарках и народных гуляниях. Его знали и любили по всей России. Действия и слова Петрушки противоречили всем принятым нормам морали и поведения, но высмеивая, и тем самым одолевая все мерзости мира, Петрушка являлся олицетворением праздничной свободы и радостного ощущения жизни. И чем более бутафорским казалось представление, тем острее и правдивее становилась его суть. Уличная комедия ХIХ века, несмотря на внешнюю непритязательность и простоту, равных себе по популярности в России не знала!







У всех посетителей Музея-заповедника появится уникальная возможность не только увидеть возрождённую комедию «Петрушка», но и познакомиться с «братьями» озорного русского народного персонажа из самых разных уголков мира.



Представления будут проходить в музейном комплексе «Конный двор», расположенном в одном из самых живописных местечек Сергиева Посада - на берегу Белого пруда, заложенного ещё в 1790 году.







Во время фестиваля «Петрушки мира» всех гостей ждут народные гуляния, уличные конкурсы и игры, мастер-классы артистов-петрушечников из разных стран. Пришедшие на праздник смогут увидеть изделия народных промыслов, сохранившихся с ХIХ века, а ещё узнать много интересного на лекциях кандидата искусствоведения, филолога, фольклориста, театроведа, театрального критика, члена жюри театральных фестивалей «Золотая маска» и «Золотой софит» Анны Некрыловой и кандидата филологических наук, старшего научного сотрудник отдела фольклора ИМЛИ РАН Светланы Сорокиной.









