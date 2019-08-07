Телеканал ОТР покажет малоизвестные исторические памятники Татарстана
7 августа 2019, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]
11 августа Общественное телевидение России (ОТР) покажет премьеру документального фильма «Вслед за эхом», посвященного малоизвестным памятникам истории и культуры Республики Татарстан.
Фильм «Вслед за эхом» расскажет о трехнедельной научной экспедиции, участники которой — археологи, историки, этнографы из Казани и Москвы — решили расширить туристическую карту Татарстана и показать интересные для гостей Республики места.
Разрабатывая маршрут экспедиции, состоявшейся при поддержке Государственного Комитета по туризму Республики Татарстан, ученые задались вопросом: «Чем «угостить» гостей, посмотревших Казань, город-остров Свияжск, развалины средневекового города Булгар, какую интересную историю им предложить?» Для поиска ответа был намечен маршрут через важные исторические объекты длиной в 3120 км.
Конечно, основное внимание ученые уделили объектам и артефактам эпохи Средневековья. Именно с этим периодом связаны существование государства Волжская Булгария, его полное уничтожение и включение в состав Золотой Орды, образование Казанского Ханства и присоединение его Иваном Грозным в середине XVI века. День за днем историки собирали «отпечатки» тех событий, например, первые стеклянные бусы работы булгарских мастеров, доспехи монгольского всадника или же единственное прижизненной изображение Ивана IV.
На территории Татарстана сохранилось немало объектов, описывающих историю Российской Империи с самого момента ее образования. Более двух веков земли бывшего Казанского ханства являлись пограничным форпостом, оберегающими страну от набегов кочевников, которые не прекращались до середины XVIII века. Поэтому на территории Татарстана можно найти большое число крепостей, которые относятся к пограничным строениям Старой и Новой Камской засечной черты. Несмотря на то, что часть крепостей была разрушена, часть - разграблена армией Емельяна Пугачева, можно говорить о том насколько развитой была российская фортификационная наука XVII-XVIII веках.
Многие в современной России ошибочно считают, что межнациональная дружба и отношения добрососедства представителей 173 народностей, проживающих в Татарстане, сформировались в течении последних ста лет. На самом деле о толерантности жителей Поволжья писал еще Ибн Фадлан в начале Х века. То же самое можно говорить и о веротерпимости татарстанцев. Только здесь можно наблюдать как средневековое язычество растворилось в исламе или христианстве. Только здесь можно посетить деревни, в которых говорят на смеси татарского, марийского и мордовского языков. Только здесь можно встретить русского священника читающего молитвы на татарском языке.
Данный фильм - это первая попытка рассказать жителям России о том, чем занимается историческая наука. Зрители увидят как минимум пять ранее неизвестных туристических маршрутов по Татарстану, демонстрирующих жизнь народов Средневековья, этапы развития рудной промышленности, военного искусства и кораблестроения, истории религии.