Телеканал ОТР покажет малоизвестные исторические памятники Татарстана

11 августа Общественное телевидение России (ОТР) покажет премьеру документального фильма «Вслед за эхом», посвященного малоизвестным памятникам истории и культуры Республики Татарстан.

Фильм «Вслед за эхом» расскажет о трехнедельной научной экспедиции, участники которой — археологи, историки, этнографы из Казани и Москвы — решили расширить туристическую карту Татарстана и показать интересные для гостей Республики места.

Разрабатывая маршрут экспедиции, состоявшейся при поддержке Государственного Комитета по туризму Республики Татарстан, ученые задались вопросом: «Чем «угостить» гостей, посмотревших Казань, город-остров Свияжск, развалины средневекового города Булгар, какую интересную историю им предложить?» Для поиска ответа был намечен маршрут через важные исторические объекты длиной в 3120 км.







Конечно, основное внимание ученые уделили объектам и артефактам эпохи Средневековья. Именно с этим периодом связаны существование государства Волжская Булгария, его полное уничтожение и включение в состав Золотой Орды, образование Казанского Ханства и присоединение его Иваном Грозным в середине XVI века. День за днем историки собирали «отпечатки» тех событий, например, первые стеклянные бусы работы булгарских мастеров, доспехи монгольского всадника или же единственное прижизненной изображение Ивана IV.