Всеволод Шиловский: почему Запад победил СССР в холодной войне?

«Самое высокое счастье – это когда ты занимаешься любимым делом и владеешь им. Тогда ты непотопляем, независим», – считает знаменитый актёр театра и кино, народный артист РСФСР, талантливый режиссёр и опытный педагог Всеволод Николаевич ШИЛОВСКИЙ. В эксклюзивном интервью "Аргументам недели" мастер рассуждает не только об искусстве, но и о жизни в целом.



"Есть моменты в искусстве, определённая черта морали, этики и эстетики, которую, я считаю, нельзя переступать, потому что у каждого из нас растут дети. И не только через театр, но и через телевизор дети получают ту дозу жути, которую государство не имеет права до них доносить. С экрана кинотеатра, телевидения, с театральных подмостков

идут мат, откровенная чернуха, порнуха, и это выдаётся за нечто современное… Запад победил нас в холодной войне. Потому что в русском театре такого нет. Взять период его расцвета. И Мейерхольд, и Таиров, и Станиславский, потрясающий диапазон разных театральных находок, течений, но никто никогда не переходил этот моральный Рубикон.

А когда в фантастичнейшем здании мира, в Большом театре, обнажённые портреты со всеми подробностями, тогда о чём можно разговаривать?", - говорит Шиловский.



Но надежда всё равно есть. По словам Шиловского, молодёжь ни в чём не виновата. Они

же рождаются стерильными. Это потом уже взрослые дяденьки с ними делают то, во что они превращаются.



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