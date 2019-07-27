Поклонники народной артистки, актрисы театра и кино Инны Чуриковой переживают за ее самочувствие.

Инна Михайловна упала во время спектакля и ее госпитализировали прямо сцены несколько дней назад.

Актрису Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату, стало известно о ее состоянии

Сначала Чурикову положили в реанимацию, а вскоре перевели в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов НИИ имени Склифосовского. СМИ писали, что у 75-летней актрисы диагностированы переломы ребер.

Инна Чурикова лично рассказала "Комсомольской правде" о своем состоянии в ходе лечения. По ее словам, никаких переломов у нее нет. Только ушибы. "А ушибы вылечиваются. И настроение улучшается. Так что все нормально", - оптимистично сказала Чурикова. Она объяснила, почему ее сначала положили в реанимацию: "У меня все мерили, проверяли, смотрели, анализировали". Чурикова призналась, что у нее проблема со зрением. "... зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка", - сказала она. Актриса предполагает, что ей необходима операция на глаза.

Инну Михайловну сейчас поддерживает единственный сын Иван, приехавший из США, когда мама попала в больницу.

Чурикова очень хвалит клинику и врачей, которые ее лечат. Она говорит, что не требует никакого особого отношения, ее все устраивает. Но заметила, что питание в больнице не очень хорошее.