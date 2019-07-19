Александр Ширвиндт сбежал из Москвы в день своего юбилея?

Народный артист, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт принимает поздравления с юбилеем. 19 июля Ширвиндту исполнилось 85 лет. Он планировал отметить день рождения только в кругу родственников, вдали от Москвы.

Александр Ширвиндт празднует юбилей

Сейчас актер не любит шумные компании. Он рассказал в интервью "Собеседнику": "Переживу это безобразие у себя на даче, за 400 км от Москвы, на Валдае". "Ну, а чему радоваться? Вокруг – старчество, полный падёж друзей. Какие тут могут быть праздники?!", - посетовал Александр Анатольевич. Он мечтает, что приедут внуки, правнуки. У сына Ширвиндта Михаила - двое детей. Они подарили ему троих внуков. Значит Ширвиндт -старший - трижды прадед.

На сайте Театра сатиры размещено поздравление руководителю: "Маэстро Шура! Шеф! Худрук! Живи! Твори! И будь здоров! +85".

Поздравительные телеграммы Александру Ширвиндту прислали президент РФ Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр культуры Владимир Мединский, поздравил актера председатель правительства Дмитрий Медведев. "Ты Артист с большой буквы", - говорится в поздравлении Александра Калягина.