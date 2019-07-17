Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Советский и российский актер театра и кино, второй режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сегодня сообщается на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Юрий Прохоров родился 6 июля 1940 года. В 1967 году окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. В 1967-1971 годах работал актером Севастопольского драматического театра имени Луначарского.

На его счету более 20 актерских работ в таких фильмах как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Квартет Гварнери", "Алые погоны", "Инспектор Лосев", "Русский роман", "Что сказал покойник" и других. Во многих картинах он являлся вторым режиссером.

"Отпевание состоится в пятницу, 19 июля, в 11:00 в Храме Петра и Павла в Лефортово (ул. Солдатская, д.4). Приносим соболезнования родным и близким Юрия Николаевича", - говорится в сообщении на сайте Союза.