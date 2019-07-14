Роль знаменитого Агента 007 в предстоящем фильме "Джеймс Бонд 25" на сей раз достанется женщине. Его сыграет актриса Лашана Линч. Об этом пишет МедиаЛикс со ссылкой на британские СМИ.

Отмечается, что ее героине отойдет лишь номер агента: сам же Бонд останется Бондом и сначала уйдет в отставку, а затем вернется на миссию в Ямайку, чтобы предотвратить глобальный экологический кризис.

Во время задания Бонд попадает в ловушку к некоему злодею, после чего позывной "007" и переходит к героине Лашаны Линч. Напомним, эта актриса также известна ролью Марии Рэмбо в триллере "Капитан Марвел".

Что же касается амурных побед легендарного Бонда, здесь все не так просто. Дело в том, что героиня Линч относится к своему предшественнику с изрядной долей скептицизма и падать в его объятья не торопится.