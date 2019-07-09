Аукционный дом в Лондоне сообщил, что первое издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" было продано за 582 тысячи долларов. Отмечается, что общая выручка состоявшихся во вторник торгов "Золотой век русской литературы" составила 2,83 миллионов долларов.

Согласно источнику, в первом издании романа в стихах, выпущенном в 1825 году, заинтересовало входящее в комплект издание первой главы романа в оригинальном переплете. Отмечается, что книга была продана с трехкратным превышением оценочной стоимости.

Помимо "Евгения Онегина" с молотка ушло редкое издание поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" (1820 год) за $179 тысяч.

На аукционе было представлено более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции, в том числе произведение "Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, которое продали за 218 тысяч дол., а также произведения Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого и др. авторов.