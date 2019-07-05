Скабееву возмутили злодеи-русские в популярном американском сериале

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева критично отозвалась о новом сезоне популярного сериала «Очень странные дела». Она заявила, что создатели сериала считают русских «идиотами».

Скабеева считает, что первые два сезона сериала были интересными. На её взгляд сериал отлично передавал атмосферу 80-х годов, а наблюдать за злодеями из других реальностей было очень увлекательно, передаёт Газета.Ru. Однако в третьем сезоне сценаристы решили представить в качестве главного зла русских, что возмутило журналистку.

«Третий сезон "Очень странных дел" - это прямо огонь. Главные враги, разумеется, - русские. Русские хотят уничтожить Америку… Они реально считают, что мы идиоты. По-моему, всё строго наоборот!» - написала она.