Шоу о великой Руси

«Национальное Шоу России «Кострома» представляет историю многонационального государства в спектакле о Великой Руси и жизни её народов. 50 артистов на сцене, 600 уникальных костюмов, 17 сценических перевоплощений помогают оживить историю и рассказать в танце о главных эпохах страны, о ее героях и традициях. Амулеты, национальная обувь, барабаны, ярары, тарелочки изготовлены вручную носителями коренных культурных традиций - мастерами из Чукотки, республики Тывы, Дагестана и Татарстана.

Зрители, посетившие спектакль «Национальное шоу России «Кострома» хотя бы раз, всегда запоминают в первую очередь удивительный номер «Течёт река Волга», символизирующий самую длинную реку в Европе – могучую Волгу-Матушку, на берегу которой расположился древний русский город Кострома.

Костюм создавался, как тонкое скульптурное произведение. Художником выстраивался образ, силуэт, просчитывалась пропорциональность, динамика костюма в движении, игра цвета и текстура тканей…

Чтобы воссоздать образ волн только на один костюм потребовалось более 100 метров ткани, а таких костюмов было сшито двенадцать. Для создания эффекта бликов на воде художник сочетала самые разнообразные оттенки тканей голубого и синего цветов. Более десяти часов требовалось только для сборки всех многослойных воланов из ткани разных оттенков для одного костюма, воланов, которые и создают эффект пены.



Для достижения динамичного образа движения реки костюм был сконструирован из двух частей: тяжелой юбки с воланами и удлиненным шлейфом, повторяющей линии бурлящих волн, и легкого струящегося платья с пышными прозрачными рукавами, олицетворяющими поток ветра свободолюбивой реки. Ярким и запоминающимся элементом костюма «Волги» является высокий кокошник в форме традиционного галичского головного убора, повторяющего контуры Костромской ладьи, изображенной на гербе города Костромы.







Второе отделение спектакля открывает сюита «Легенда Севера». Это единственный номер программы, где используются сложные многосоставные костюмы. В течении композиции артисты меняют образ три раза. Всего в ней задействовано 97 костюмов. Каждый из них имеет свое предназначение и раскрывает глубокий смысл культуры народов Севера.

В основе сюжета лежит легенда. «Легенда Севера» дает возможность увидеть историю, рассказанную языком ритуального танца, движениям которого более двух тысяч лет.

Это история о девушке, которую по воле судьбы отец разлучил с любимым, и, не найдя ей достойного мужа, сбросил в море, дабы дева осталась чиста. И превратилась она в Седну, покровительницу морских существ, став божеством и великим духом, истово почитаемым охотниками…

Костюм Седны в серебристых тонах, создает образ легенды, сказочности, морского божества. В нем сквозь утонченный облик земной красавицы, можно разглядеть крылья чайки, блеск рыбьей чешуи, скат морской волны и даже силуэт дельфина. Помимо насыщенного символами образа, костюм богато украшен камнями, бисером, блестками и кружевом ручной работы.

Костюм возлюбленного Седны отображает собирательный образ весенней одежды народов Севера. В нем сочетается оттенки песочного цвета, имитирующие кожу животных. Брюки, куртка, жилетка отделаны мехом, украшены национальными рисунками с помощью аппликации. Самой колоритной частью одежды является обувь охотника. На ногах у него надеты настоящие чукотские унты – оригинальные торбоса из оленьей шкуры.

Колоритный и яркий герой номера - Шаман. Его костюм отображает религиозные одежды и атрибуты народов Севера, символизируя шаманизм, как неотъемлемую часть их культуры. В сценическом воплощении костюма художники использовали большое число металлических оберегов, бахрому и особенный головной убор, придающий ему таинственности.