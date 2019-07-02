Дорожники разворотили музей ленинской ссылки в Кокушкино

В музее в доме деда Ленина, в Кокушкино, где вождь мирового пролетариата находился в ссылке, начались масштабные строительные работы.

Асфальт вскрыт, на уличной территории музея тарахтят тракторы. В музее ленинской ссылки в Кокушкино проводят строительные работы.

«Работы эти долгожданные», — пояснило корреспонденту АН руководство музея, — «Ремонта ждали несколько лет».

Ремонтные мероприятия планируется завершить к юбилею Владимира Ленина. В следующем году ему исполняется 150 лет. Он родился 22 апреля 1870 года.

Дорожные работы не повлияли на график работы музея. Он открыт для посещений в обычном режиме.