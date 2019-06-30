В Одессе скончалась актриса Евгения Дембская

В Одессе в субботу, 29 июня, скончалась советская актриса, Народная артистка Украины Евгения Дембская.

Актрисе было 98 лет. Евгения Дембская служила в Одесском театре музыкальной комедии с 1953 года. За 70 лет она сыграла более 200 ролей.

Она была примой Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного. Актрисе было присвоено звание почетного гражданина Одессы.

Евгения Дембская родилась 28 ноября 1920 года в Киеве. С раннего детства она знала, что станет актрисой. Пела, танцевала, играла на фортепиано. Окончила Киевское музыкальное училище в 1939 году, училась в Киевской консерватории, затем во Львове.

Окончив Львовскую консерваторию после войны, в 1946 году, выступала с Михаилом Водяным в концертах как солистка, участвовала в создании Львовского театра музыкальной комедии. В 1953-м вместе с театром переехала в Одессу.

Евгения Дембская снималась также фильмах Одесской киностудии "Приморский бульвар" и "День любви".