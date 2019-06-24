84-летняя киноактриса Наталья Фатеева, которая в настоящий момент восстанавливается после операции по замене шейки бедра, заявила, что "пока жива". Артистка добавила, что "ходит потихоньку".

Наталья Николаевна выразила благодарность Евгению и Марии Мироновым, которые оплачивают ей помощницу, а раньше помогали с лекарствами и продуктами. Недавно актрисе повысили пенсию, поэтому она все может купить сама. Фатеева отметила, что не любит говорить о себе, поскольку все, что происходит, – это ее жизнь и ее здоровье.

Как отмечает "СтарХит", Наталья Николаевна крайне редко общается с журналистами, однако на днях решила высказаться о ситуации с Бари Алибасовым, который, как выяснилось, возит ее на машине, куда нужно. По мнению Фатеевой, все, что случилось с продюсером, является ужасным. Она убеждена, что эту тему давно пора закрыть.