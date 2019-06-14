Алиса - дочь Бориса

Алиса Гребенщикова, дочь певца и композитора Бориса Борисовича Гребенщикова, родилась в Петербурге. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Много занята в различных театральных постановках и снимается в кино.



Как ни странно, БГ - психотерапевт по профессии. Конечно, это не

могло не отложить на неё свой отпечаток. Поэтому удивительно слышать от Алисы, что взросление ей даётся тяжело: "Всем женщинам тяжело даётся взросление. И в 30, и в 40 лет. Это абсолютно со всеми происходит, и с моими подружками, и со мной. И то, что мы меняемся физически, то, что не молодеем, всё это надо как-то пережить, принять". И для того, чтобы как то остановить это взросление, актрисе нравится заниматься физкультурой, танцами, придерживаться здорового питания.



В интервью "Аргументам недели" Алиса Гребенщикова рассказывает о своей профессии, личной жизни, своём сыне Алексее.



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