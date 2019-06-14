Актер Омар Си: я сам из семьи эмигрантов

Французский актер Омар Си хорошо знаком российскому зрителю по фильмам «1+1», «Инферно», «Шоколад», «Люди Икс: дни минувшего будущего», «Сахара». Омар Си – первый темнокожий актер, получивший высшую французскую кинопремию «Сезар». Французы просто обожают его, а актер на это отвечает: «Я не знаю, чем заслужил такую любовь, но постараюсь оправдать все ожидания».

От автора

Когда позвонила наша коллега из Франции и сказала: «Привет. Ты знаешь актера Омара Си?», то я немного напряглась, но вспомнила картину «Инферно». Конечно, яркий актер, которого невозможно забыть! Но когда узнала, что есть возможность «присоседиться» к французским коллегам (в плане интервью), то, кроме «Merci», лично у меня, слов не было. Спасибо добрым коллегам!

- Месье, а что значит для вас удача?

- То, что я стал актером и могу поделиться своими эмоциями со зрителями. Да, это удача!

- Вы мечтали в детстве о кино?

- Я вырос в семье далекой от искусства. Мои родители были эмигрантами и много работали. А я и все мои братья, и сестры должны были учиться, чтобы получить потом приличное образование. Но это не значит, что я был очень послушным ребенком. Но судьба распорядилась так, что я увлекся кино и вот, что из этого получилось.

- Не каждого французского актера приглашают в Голливуд. Вы счастливы?

- Конечно. Да. Думаю, что каждому актеру приятно, когда он востребован. А хороший фильм в Голливуде – определенно узнаваемость. Но мне важна не столько популярность, а любовь зрителей. Это оценка твоей работы.

- Месье, это правда, что вы активно занимаетесь благотворительностью?

- Да. Правда. Мне важно помогать тем, кому сложно приходится. Я сам из семьи эмигрантов и помогаю беженцам, которые прибыли во Францию. Я хочу, чтобы они почувствовали, что о них заботятся, что есть дом. Дело в том, что беженцы чувствуют себя чужими, а это страшно.

- Но невозможно же помочь всему миру!

- Нужно делать то, что ты можешь.

- Вы любите общаться с людьми? Они вас не напрягают?

- Нет! Общение – это прекрасно. Мне важно мнение людей. Мне интересно, что они говорят.

- Что вас может разозлить?

- Я предпочитаю всегда улыбаться. В любой ситуации. Тогда и злость куда-то уходит.

- Вас не раздражают журналисты?

- Что вы! Нет. Интервью – часть моей профессии. У каждого из нас своя работа. Я открыт к любому разговору… когда есть время.

- Благодарю, что уделили нам время.