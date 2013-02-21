МХТ имени Чехова презентовал первую в России театральную медиатеку

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21 февраля 2013, 15:31 [ «Аргументы Недели. Москва», Карина Еганян, Москва ]

Фото Карины Еганян

В Портретном фойе МХТ им. А.П. Чехова презентован интернет-проект «Наследие Художественного театра. Электронная библиотека». Корреспондент «АН-онлайн» посетила мероприятие и узнала о подробностях проекта.

На официальном сайте театра появилась первая в России театральная медиатека с открытым доступом. В медиатеку вошли теле- и киноверсии лучших спектаклей, в том числе идущих в театре до сих пор, малотиражные издания научно-исследовательского сектора Школы-студии МХАТ разных лет (всего 42 книги общим объемом около 18 тысяч страниц, включая буклеты, в форматах EPUB и PDF) с иллюстрациями и комментариями, телепрограммы о МХТ известного театроведа, ректора Школы-студии МХАТ Анатолия Смелянского, снятые в 1990-2000-е годы.

Электронные версии книг появятся в крупнейших российских и международных библиотечных системах, в том числе в фондах Библиотеки Конгресса США. Оцифровка книг продолжается до сих пор. А самое ценное издание – «МХАТ. Сто лет» - получит специальную iPad-версию, дополненную иллюстрациями и именными указателями. В приложении также доступны 3D-модели экспонатов из Музея МХАТ и аудиозаписи из архива.

Проект не имеет аналогов в России. «Это великая работа, очень культурная и очень тщательно сделанная», - отметил специальный представитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.









Художественный руководитель-директор МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков сказал в ходе презентации: «Всё это дает свободу размышлять, вот чем нас одарили!».

Открытие медиатеки входит в программу мероприятий, посвященной юбилею К.С. Станиславского. В рамках этой программы при поддержке Министерства культуры РФ и меценатов реализуется интернет-проект МХТ. Спонсором создания электронной медиатеки стала японская компания Japan Tobacco International, поддерживающая МХТ с 2008 года. JTI планирует продолжить сотрудничество с театром, несмотря на антитабачный закон.