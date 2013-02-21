Швыдкой предлагает не проводить ТЭФИ и покидает пост в фонде АРТ

Учредителей фонда "Академия российского телевидения" в пятницу намерен просить об освобождении с поста президента Михаил Швыдкой. Также он предложил не проводить национальный конкурс ТЭФИ, запланированный на май.
Об этом сообщил "Маяк".
Швыдкой Михаил Ефимович член Академии Российского телевидения с 2007 года. Сегодня еще президент Фонда "Академия Российского телевидения". Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству - посол по особым поручениям
Автор и ведущий программ, «Культурная революция», «Человек в большом городе», «Приют комедиантов»
Худруководитель Театра мюзикла, театровед