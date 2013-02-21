Швыдкой предлагает не проводить ТЭФИ и покидает пост в фонде АРТ

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21 февраля 2013, 15:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фоо с сайта www.tefi.ru

Учредителей фонда "Академия российского телевидения" в пятницу намерен просить об освобождении с поста президента Михаил Швыдкой. Также он предложил не проводить национальный конкурс ТЭФИ, запланированный на май.

Об этом сообщил "Маяк".

Швыдкой Михаил Ефимович член Академии Российского телевидения с 2007 года. Сегодня еще президент Фонда "Академия Российского телевидения". Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству - посол по особым поручениям



Автор и ведущий программ, «Культурная революция», «Человек в большом городе», «Приют комедиантов»

Худруководитель Театра мюзикла, театровед