В Махачкале проходит первая выставка автопортретов

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20 февраля 2013, 16:51 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]

Фото www.riadagestan.ru

В Музее истории города Махачкалы открылась выставка «Автопортрет». Экспозиция объединила 70 дагестанских художников из разных уголков республики. Всего представлено более ста работ – это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

Организаторы отмечают, что обращение к теме автопортрета в таком масштабе происходит впервые в истории дагестанского изобразительного искусства. Работы выполнены в самых разных жанрах, часть автопортретов подготовлена в форме видеопроекции. Произведения выполнены и отражают разные периоды жизни художников. Так, между двумя портретами А. Августовского 33 года, а художника Х. Курбанова – целых 52 года.

«Обращение к теме автопортрета у нас происходит впервые. Есть художники, которые не любят рисовать себя и делали это очень давно, в ученические годы. А ведь это очень интересно – как художник видит себя, позиционирует, презентует миру. Собрать и увидеть в едином художественном пространстве дагестанские авторов – одна из задумок выставки. Работы, как видите, очень разные, как по форме, так и по цветовой гамме. Много сдержанных автопортретов, в том числе по цветовой гамме. В основном используются коричневые, зеленые, серые тона, что перекликается с цветом дагестанских гор», - прокомментировала «АН-онлайн» куратор выставки Зарема Дадаева.

Выставка продлится до 30 марта.