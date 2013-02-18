Горький привкус юбилея Шаляпина

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18 февраля 2013, 15:59 [«Аргументы Недели. Татарстан», Наталья Топал, Казань ]

Фото с сайта history-kazan.ru

В эти дни в Казани с размахом отмечали 140-й юбилей Фёдора Шаляпина, однако он омрачился назревающим скандалом: собственник хочет снести дом торговца Лисицына, во флигеле которого родился легендарный бас.

Неумолимое время не пощадило ни одной постройки во дворе дома С.Д. Лисицина-В.Д. Емелина. Здесь когда-то располагался кирпичный флигель, в стенах которого 13 февраля 1873 года впервые раздался голос будущей оперной звезды. Местную интеллигенцию переполняет гордость за то, что Фёдор Иванович явился на свет в Казани, и, казалось бы, сам бог велел создать музей в месте рождения, самим любоваться его экспонатами, да туристов водить, но в жизни все выходит иначе.

Собственник вышеназванного дома ООО «Дром» отказывается подписывать охранное обязательство с Министерством культуры Татарстана, которое требует воссоздания дома, что, в принципе, и послужило причиной тяжбы в Арбитражном суде. Специалисты из Санкт-Петербурга за приличное вознаграждение провели экспертизу, в результате которой ценным признается только фасад дома. Надо отметить, что эксперты, которых нанял «Дром» оказались толковыми специалистами и на 58-ми листах подробно пояснили, почему историческую постройку сохранять не следует. Во-первых, флигеля уже давно в помине нет, а дом несколько раз перестраивался и надстраивался так, что с самим Шаляпиным эти стены никак не связаны.

По мнению минкульта республики, собственник должен воссоздать утраченные строения. Шаляпинское общество в Казани считает это требование справедливым и грезит созданием музея певца в стенах памятника регионального значения, коим в настоящее время является дом Лисицына. Общественность разделилась на два лагеря. Одни поддерживают собственника и не видят ничего зазорного в том, что от дома останется только фасад. «В европейских городах оставляют фасадную часть и наращивают все современное, - заметил известный российский журналист Николай Рыбинский в беседе с корреспондентом «АН-онлайн» и далее добавил, - Он уже не тот ведь дом-то, поэтому не имеет существенного значения. Вот сейчас спорят оставить или не оставить, а воз и ныне там». Может и прав наш собеседник, но только примеривать на нашу действительность европейский опыт все равно, что «славить бубны за горами». Техника внезапно падающих фасадов в Казани хорошо отработана. Пример тому, внезапное исчезновение фасада старинного дома на улице Гоголя, д.10, расположенного в центре Казани, или под утро упавшая (когда весь город спал) стена знаменитой гостиницы «Казань». По «ценные фасады» мы уже проходили, и поэтому в гарантию их сохранности с трудом верится.

В отличие от мнения Николая Рыбинского, президент Шаляпинского общества в Казани Альфия Тутаева придерживается иной точки зрения. «Дадим науке слово. Архитекторы считают, что можно сохранить это здание. Надо верить архитекторам», - убеждает А. Тутаева. Она считает, что общество должно нести ответственность за «половицу, по которой ступала нога великих».

«Половица» в данной ситуации оказалась незащищенной самим же министерством культуры. В ходе расследования «АН-онлайн» выяснило, что на вышеназванный дом отсутствует учетная карточка и паспорт объекта культурного наследия, чем отчасти и воспользовались питерские эксперты. «… объект не имеет регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Требуется составление учётных документов (учётной карточки и паспорта объекта культурного наследия) для корректировки названия объекта, его границ, предметов охраны и собственника», - говориться в материалах экспертизы. Получается, что профильное министерство добавило в свою же бочку меда ложку дегтя, что дает возможность спрогнозировать исход конфликта, где права собственника уверенно наступают на горло «шаляпинской песне».

Позицию городской власти в разгоревшемся споре выразил и мэр Казани Ильсур Метшин в ходе пресс-конференции, посвященной сохранению культурного наследия, которая прошла на минувшей неделе в столице Татарстана. Он считает, что проблема заключается в том, что федеральный закон, на который в данном случае опирается министерство культуры, «четко не прописывает, что можно, а что нельзя». « Я думаю, что разрешение этого спора в ближайшее время мы найдем, - заверил глава города присутствующих, - В любом случае есть договоренность с собственником, что будет отдельное музейное помещение, доступное для всех желающих, отмеченное в туристическом маршруте Казани. Мы все желаем скорейшей реализации этого проекта».

В настоящее время Казань владеет бесценным фондом экспонатов, свидетельствующих о проведенных здесь годах Фёдора Ивановича. Значительная их часть располагается в музее Горького. Грустно осознавать, особенно в дни юбилея Шаляпина, что родина знаменитого певца до сих пор не удостоилась музеем его имени.