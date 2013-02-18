Йоко Оно отмечает 80-летие, в Европе проходит выставка художницы

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18 февраля 2013, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

Йоко Оно отмечает свое 80-летие, во Франкфурте-на-Майне в галерее Ширн Кунстхалле открылась выставка, посвященная творчеству художницы - вдовы легендарного участника группы "Битлз" Джона Леннона.

На выставке представлены созданные Йоко Оно работы за последние 60 лет: посетители могут увидеть фотографии, видеоработы, рисунки, инсталляции и тексты - всего более 200 экспонатов.