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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Йоко Оно отмечает 80-летие, в Европе проходит выставка художницы

18 февраля 2013, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

Йоко Оно отмечает свое 80-летие, во Франкфурте-на-Майне в галерее Ширн Кунстхалле открылась выставка, посвященная творчеству художницы - вдовы легендарного участника группы "Битлз" Джона Леннона.
 
На выставке представлены созданные Йоко Оно работы за последние 60 лет: посетители могут увидеть фотографии, видеоработы, рисунки, инсталляции и тексты - всего более 200 экспонатов.
ЕП

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