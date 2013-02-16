Год Нидерландов в России откроет «Музыкальный Эрмитаж»

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16 февраля 2013, 12:22 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

yugopolis.ru

В Петербурге открылся X Международный фестиваль «Музыкальный Эрмитаж» - традиционная неделя европейской музыки на исходе зимы. В этом году фестиваль приурочен к 250-летию Эрмитажа и проходит в рамках перекрёстного года Россия-Нидерланды.



Программу составят восемь концертов, в трёх из них на сцену Эрмитажного театра выйдут голландские коллективы и исполнители. Так, сегодня, 16 февраля в программе «Классика и современники» выступят молодые музыканты Лиди Блейдорп (виолончель) и Лука Биццоцеро (дирижёр). В программе концерта – произведения А. Дворжака, Ф. Шуберта. Кроме того, состоится мировая премьера «Сна и пробуждения» С. Евтушенко для виолончели с оркестром.



На следующий день 17 февраля в программе «Лауреаты “Фестиваля на каналах”» выступит Ансамбль барочной музыки «Cordevento» (Нидерланды), а также Эрик Босграаф (блок-флейта), Изар Элиас (гитара), Александро Пиану (клавесин). Как сообщают в пресс-службе Эрмитажа, ансамбль был создан в 2006 году. Репертуар ансамбля состоит из музыки XVII века. Для исполнения в Петербурге выбрана музыка Франции, Германии, Испании и Италии XVI-XVIII веков.

20 февраля в Эрмитажном театре ждут поклонников джаза. В рамках программы «Новый норвежский джаз» выступит пианист и композитор Торд Густавсен. «Его особый лирический талант и умение передать историю джаза сквозь призму нордического характера создали этот неповторимый голос в современной импровизационной музыке», - поясняется в аннотации к концерту.



22 февраля на сцену снова выйдут лауреаты «Фестиваля на каналах». На этот раз – дуэт «Sax & Stix» (Нидерланды), состоящий из Евы ван Гринсвен (саксофоны) и Рамона Лорманса (ударные). Основа репертуара дуэта – аранжировки классической, современной и джазовой музыки. На концерте прозвучат произведения Альбениса, Пьяццоллы, Гершвина, Чика Кореа.



23 февраля с программой «Imaginary room» выступит молодой польский скрипач, композитор и музыкальный продюсер Адам Бальдич, признанный одним из наиболее интересных исполнителей в современном джазе. В Эрмитажном театре он выступит в ансамбле с Павлом Томашевским (фортепиано), Михаилом Баранским (контрабас) и Павлом Добровольским (ударные).



Вечер 24 февраля будет посвящён программе «Бельканто». Она будет составлена выступлениями лауреатов Первой премии конкурса молодых певцов в городе Сполето (Италия). В торжественном закрытии фестиваля «Музыкальный Эрмитаж», по сложившейся многолетней традиции будут блистать молодые звезды итальянской оперной сцены: Даниеле Антонанджели (баритон), Джузеппе Дистефано (тенор) и Анна Мария Карбонера(сопрано). В сопровождении Оркестра Государственного Эрмитажа под управлением дирижера из ШвецииМатса Лильефорса в этот вечер прозвучат популярные арии и дуэты из опер Г. Доницетти, Дж. Верди, Дж. Пуччини и Дж. Россини, сообщает "Искусство ТВ".