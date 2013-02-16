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//Культура

Ксении Собчак предстоит общаться с детьми Максима Виторгана

16 февраля 2013, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

У первого законного мужа телеведущей Ксении Собчак Максима Виторгана есть двое детей от предыдущих браков. Виторган расстался с бывшими женами, но с дочерью Полиной и сыном Даниилом он встречается, общается и интересуется их жизнью.

Старшей дочке Полине уже 15 лет. На днях Максим написал в своем блоге в Твиттере: «Дочь рассказала: на уроках литературы смотрят фильмы по произведениям школьной программы. И все! «Мастера и Маргариту» читали 3 человека из класса. Образование». Виторган переживает за образование детей, поэтому решил, видимо, обсудить тему с блогерами. Но девочка у актера читает. Ее даже перед спектаклем в театре видели с книжкой в руках, пишет starhit.ru.

Дети Виторгана очень любят отца. Ксении придется подружиться с ребятами. Возможно, ей удалось наладить отношения с младшим Даниилом.

Впервые Ксению Собчак и Максима Виторгана вместе увидели на премьере мультика "Снежная королева". Пара пришла в кинотеатр с сыном Виторгана.

Сообщения о свадьбе Собчак и Виторгана взорвали Интернет. 

"АН" сообщали, что молодые объявили о своей женитьбе в кинотеатре "Фитиль" на премьере картины Максима Виторгана.  Даже гостям не сообщили о свадебной церемонии – лишь попросили явиться при параде.

Затем Ксения и Максим вбежали на сцену в свадебных нарядах и сказали, что отныне они муж и жена. Людмила Нарусова рассказала подробности о свадьбе дочери.

ИЧ

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