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//Культура

Актер Алексей Осипов отправил своей подруге прощальное СМС

16 февраля 2013, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

До сих пор ничего не известно о судьбе актера Алексея Осипова, пропавшего 13 февраля на берегу Финского залива в Петербурге. Подруга Алексея Ольга написала заявление в полицию.

По словам девушки, Алексей отправил ей СМС, в котором просит не ждать его. Подруга актера сообщила, что в последнее время Осипов переживал, сомневался, надо ли ему жить в России, думал уехать в Финляндию. Алексей, по словам Оли, находился в депрессии, пишет Life News. Ольга предполагает, что Алексей мог покончить с собой.

Они любили вдвоем погулять, Алексей предпочитал прогулки по льду Финского залива. В тот день Оля вернулась в город из-за границы, но актер попросил ее отвезти его к Большой Ижоре. Она заметила, что любимый мужчина страдает. Погуляли. Девушка сильно устала. Алексей предложил ей вернуться в машину, а сам остался. Ольга поняла, что друга нет слишком долго. Но сотовый телефон не отвечал. Домой актер не вернулся.

Позже стало известно, что в районе, где гулял Алексей Осипов, оторвалась льдина. На ней оказался лишь один рыбак, которого удалось спасти.

Полиция не прекращает поиски пропавшего артиста, известного зрителям по сериалам "Бедная Настя", "Литейный", "Всегда говори всегда", "Бандитский Петербург" и фильмам "Дыши со мной", "Морские дьяволы".

ИЧ

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