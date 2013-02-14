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14 февраля 2013, 11:32 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В четверг в Научно-исследовательском музее Российской академии художеств открывается выставка «Хоть пешком, но будьте в Италии».



Как сообщили «БалтИнфо» в Академии художеств, организуемый музеем выставочный проект является уникальным как по масштабу, так и по характеру представленных произведений.



Впервые в Парадных залах музея будут представлены лучшие работы выпускников Академии художеств XVIII - начала XX вв., исполненные в Италии. В работах Н.И. Мартоса, А.Т. Дурнова, А.П. Брюллова, А.М. Горностаева, Г.И. Котова во всем своем великолепии перед зрителем предстанут Пантеон, арка Тита, собор св. Петра, виды Помпей, Венеции. Помимо античности на выставке будут представлены виды памятников готики, Возрождения, византийских памятников Сицилии и Равенны.



По приглашению музея в выставке принимают участие преподаватели Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, они покажут свои работы, на создание которых их вдохновила Италия.



Церемония открытия выставки состоится 14 февраля 2013 в 16.00 часов.



На церемонии открытия, в которой примет участие также генеральный консул Италии в Петербурге Луиджи Эстеро, состоится презентация книги «Италия глазами русских художников».



Выставку будут сопровождать специальные мероприятия, организованные музеем совместно с партнерами, - мастер-классы, лекции, открытые уроки итальянского языка.



Музей Российской академии художеств – старейший художественный музей России, основанный в 1758 году. Музей представляет собой уникальное собрание произведений учеников и преподавателей Академии, а также переданных в дар шедевров европейского искусства.



В настоящее время основные фондовые и выставочные площади музея находятся в здании Академии художеств на Университетской набережной, 17. В состав музея входит один филиал - Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты» и три отдела - Музей-квартира И.И. Бродского, Музей-квартира А.И. Куинджи, Дом-музей П.П. Чистякова.



Музей открыт для посетителей со среды по воскресенье с 12.00 до 19.00. Выставка продлится до 17 марта.