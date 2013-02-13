Выставка лучших фотографий России 2012 года открылась на Винзаводе

В ЦСИ «Винзавод» открылась выставка «Лучшие фотографии России 2012». Работы профессиональных фотографов и фотографов-любителей в разных жанрах можно увидеть до 24 марта. Об этом сообщает корреспондент «АН-онлайн».

Экспозицию выставки составили и художественные, и репортажные фотографии из разных регионов страны. Она заняла два выставочных помещения «Винзавода»: цех белого и цех красного. Героями фотографий раздела «Люди» стали как знаменитости (среди них Пётр Мамонов, Никита Михалков, Захар Прилепин, Борис Грачевский, Владимир Познер, Николай Караченцов и другие), так и простые россияне.Среди представленных в соответствующей номинации событий - президентские выборы, Масленица, Пасха, митинги оппозиции и другие акции протеста, суд над группой Pussy Riot, наводнение в Крымске.

Фотопроект «Лучшие фотографии России» был организован «Винзаводом» в 2008 году при поддержке министерства культуры РФ. В ежегодном конкурсе может принять участие любой гражданин России. В этом году экспертный совет проекта выбрал 276 фотографий в традиционных номинациях: «Природа», «Архитектура», «Стиль», «Люди», «События и повседневная жизнь».