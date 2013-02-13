16 февраля 2013 г. М. и С. Дяченко «Последний Дон Кихот» в 17.00

Захватывающая интрига. Розыгрыш на грани безумия. Предательство и Любовь. В "Театре без вывески" спектакль "Последний Дон Кихот" - еще одна попытка разгадать тайну Рыцаря Печального Образа. Кто он? Безумец, фанатик, герой? Решать Вам!

Это не рыцарский роман. Не история о странствиях в поисках почестей и славы. Не сказание о доблестном Идальго, совершающем подвиги во имя прекрасной Дамы.

Каждый, кто хоть раз слышал о Дон Кихоте, никогда о нем не забудет.

Кто он? Безумец? Фанатик? Герой? Пережиток прошлого, часть будущего или необходимость настоящего?

Спектакль «Последний Дон Кихот» - еще одна попытка разгадать тайну Рыцаря Печального Образа.

Дон Кихот живет в каждом из нас и борется с великанами наших страхов, ветряными мельницами неуверенности, злыми волшебниками прагматизма ради идеальной любви, верности долгу и НАДЕЖДЫ.

Именно поэтому так заражает зрителя высокий эмоциональный накал актерской игры. Здесь все на грани. На грани розыгрыша, на грани безумия, на грани предательства и отказа от предназначенного пути. Перейдет ли герой эту грань? Захватывающая интрига пьесы держит зрителя в постоянном напряжении.

Мы не можем изменить МИР, но мы его создаём. И есть ли в нем место Дон Кихоту – решать Вам!







