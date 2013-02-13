Валентин Гафт: «Подлинная поэзия - есть тайна»
13 февраля 2013, 11:06 [«Аргументы Недели», Беседовала Дарья Филиппова ]
Валентин Гафт известен не только как актёр театра и кино, но и как автор легендарных эпиграмм. Народный артист России рассказал о своём увлечении поэтическим творчеством и о том, что именно он считает настоящей поэзией.
- Вы не очень любите общаться с прессой, а свои стихи читаете на публике?
- Конечно, читаю. Общение со зрителем, с читателем для меня важно, хотя и рискованно. В начале марта вместе с поэтом Валерием Краснопольским мы планируем провести в Израиле поэтические вечера, на которых познакомим публику со стихами безвременно ушедшей израильской поэтессы Ирины Неровной. С её творчеством я неожиданно познакомился несколько лет назад, и оно меня потрясло. Конечно, я представлю на суд зрителей и свои новые произведения, в частности, посвященные моим друзьям, многих из которых уже нет. Одно из них - стихотворение «Хулиганы» Владимиру Высоцкому, которому в январе могло бы исполниться 75 лет.
«Мамаша, успокойтесь, он не хулиган.
Он не пристанет к вам на полустанке.
В войну (Мамаев помните курган?)
С гранатами такие шли под танки.
Такие строили дороги и мосты,
Каналы рыли, шахты и траншеи.
Всегда в грязи, но души их чисты.
Навеки жилы напряглись на шее.
Что за манера сразу за наган?
Что за привычка сразу на колени?
Ушёл из жизни Маяковский- хулиган,
Ушёл из жизни хулиган Есенин.
Чтоб мы не унижались за гроши,
Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски
Ушёл из жизни хулиган Шукшин,
Ушёл из жизни хулиган Высоцкий.
Мы живы, а они ушли Туда,
Взяв на себя все боли, наши раны.
Горит на небе новая звезда -
Её зажгли, конечно, хулиганы»
- Во многих интервью Вы говорили, что не любите, когда Вас хвалят...
- Отвечу словами Пушкина: «Хулу и похвалу приемли равнодушно». К счастью, существует великая русская поэзия- это мой ориентир. И талантливым стихам других я всегда рад. Возвращаясь к творчеству Ирины Неровной, должен сказать, что для меня её стихи стали подлинным откровением. Я и сам сочиняю, но прочтя её строки был несказанно удивлён и обрадован нежданной встрече с настоящим поэтом. Жаль, что она умерла молодой, не успев написать всё задуманное. Я очень хочу, чтобы творчество Ирины стало близким для ценителей поэзии, чтобы люди познакомились с удивительным поэтическим миром. Поэтому я и стал инициатором издания её книги « Это, Господи, я...» в Москве.
- Вы бы могли сравнить её с какой-то поэтессой? Может быть, с Цветаевой или Ахматовой? Кстати, у Ирины Неровной одно из стихотворений посвящено именно Марине Цветаевой. Его эпиграф гласит, что она «перед гибелью пыталась продать мотки зелёной французской шерсти...»
- Я бы не стал сравнивать её с классиками. Зачем?
- Что Вас тронуло в её стихах?
- В них было всё, что составляет высокую поэзию. Она - большая русская поэтесса. В её стихах есть любовь, материнство, одиночество, счастье, боль. Есть всё, что мы чувствуем.
- А какое место в поэзии занимает вера в бога?
- Подлинная поэзия - есть высшая тайна. В ней необъяснимая загадка бытия. Она очищает душу и делает нашу жизнь действительно духовной. Одно из стихотворений Ирины Неровной как раз об этом:
«Это, Господи, я...
Я - лишенная памяти,
В горе своем обращаюсь к Тебе.
Это я, чье незнанье лепило кумиров,
Чтобы веровать в них» ...
- Но если говорить о Вашем творчестве, то себя Вы попробовали и в роли драматурга. Как появилась пьеса в стихах «Сон Гафта, пересказанный Виктюком»?
- Абсолютно неожиданно! Идею пьесы мне подсказала книга Эдварда Радзинского «Сталин». Сюжет такой: Радзинский работает в архиве, и так этим увлечён, что ему начинает казаться, что Сталин воскрес и разговаривает с ним.
- Почему Вы выбрали именно эту историческую фигуру?
- Товарищ Сталин - одиозная личность, которая оставила свой след в нашей истории. Это сложная, «незабываемая» фигура, но «Сон Гафта...» сейчас не идёт.
- А Как вы относитесь к наградам?
- Если тебя награждают, то грех отказываться, но ещё Пастернак написал: «Позорно ничего не знача, Быть притчей на устах у всех». Для меня важна оценка зрителей и читателей, награды в какой-то степени её выражают, но стремление к ним не может быть целью творчества. Жить и творить нужно для людей, а время всё расставит по своим местам.
Стихотворение В. Гафта, посвящённое Ирине Неровной:
"Когда от счастья сердце замирало,
Ты в двух шагах бродила от беды,
Чужие находя следы,
Ты корни чувств в душе своей искала.
Стихи, как Божий луч, пришли к тебе из тьмы,
Природа колыбель твою качала
Река стихов в душе берёт начало,
Когда она жива, не умираем мы".