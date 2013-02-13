Валентин Гафт: «Подлинная поэзия - есть тайна»

Валентин Гафт известен не только как актёр театра и кино, но и как автор легендарных эпиграмм. Народный артист России рассказал о своём увлечении поэтическим творчеством и о том, что именно он считает настоящей поэзией.



- Вы не очень любите общаться с прессой, а свои стихи читаете на публике?

- Конечно, читаю. Общение со зрителем, с читателем для меня важно, хотя и рискованно. В начале марта вместе с поэтом Валерием Краснопольским мы планируем провести в Израиле поэтические вечера, на которых познакомим публику со стихами безвременно ушедшей израильской поэтессы Ирины Неровной. С её творчеством я неожиданно познакомился несколько лет назад, и оно меня потрясло. Конечно, я представлю на суд зрителей и свои новые произведения, в частности, посвященные моим друзьям, многих из которых уже нет. Одно из них - стихотворение «Хулиганы» Владимиру Высоцкому, которому в январе могло бы исполниться 75 лет.

«Мамаша, успокойтесь, он не хулиган.

Он не пристанет к вам на полустанке.

В войну (Мамаев помните курган?)

С гранатами такие шли под танки.

Такие строили дороги и мосты,

Каналы рыли, шахты и траншеи.

Всегда в грязи, но души их чисты.

Навеки жилы напряглись на шее.

Что за манера сразу за наган?

Что за привычка сразу на колени?

Ушёл из жизни Маяковский- хулиган,

Ушёл из жизни хулиган Есенин.

Чтоб мы не унижались за гроши,

Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски

Ушёл из жизни хулиган Шукшин,

Ушёл из жизни хулиган Высоцкий.

Мы живы, а они ушли Туда,

Взяв на себя все боли, наши раны.

Горит на небе новая звезда -

Её зажгли, конечно, хулиганы»



- Во многих интервью Вы говорили, что не любите, когда Вас хвалят...



- Отвечу словами Пушкина: «Хулу и похвалу приемли равнодушно». К счастью, существует великая русская поэзия- это мой ориентир. И талантливым стихам других я всегда рад. Возвращаясь к творчеству Ирины Неровной, должен сказать, что для меня её стихи стали подлинным откровением. Я и сам сочиняю, но прочтя её строки был несказанно удивлён и обрадован нежданной встрече с настоящим поэтом. Жаль, что она умерла молодой, не успев написать всё задуманное. Я очень хочу, чтобы творчество Ирины стало близким для ценителей поэзии, чтобы люди познакомились с удивительным поэтическим миром. Поэтому я и стал инициатором издания её книги « Это, Господи, я...» в Москве.



- Вы бы могли сравнить её с какой-то поэтессой? Может быть, с Цветаевой или Ахматовой? Кстати, у Ирины Неровной одно из стихотворений посвящено именно Марине Цветаевой. Его эпиграф гласит, что она «перед гибелью пыталась продать мотки зелёной французской шерсти...»



- Я бы не стал сравнивать её с классиками. Зачем?



- Что Вас тронуло в её стихах?



- В них было всё, что составляет высокую поэзию. Она - большая русская поэтесса. В её стихах есть любовь, материнство, одиночество, счастье, боль. Есть всё, что мы чувствуем.



- А какое место в поэзии занимает вера в бога?



- Подлинная поэзия - есть высшая тайна. В ней необъяснимая загадка бытия. Она очищает душу и делает нашу жизнь действительно духовной. Одно из стихотворений Ирины Неровной как раз об этом:



«Это, Господи, я...

Я - лишенная памяти,

В горе своем обращаюсь к Тебе.

Это я, чье незнанье лепило кумиров,

Чтобы веровать в них» ...



- Но если говорить о Вашем творчестве, то себя Вы попробовали и в роли драматурга. Как появилась пьеса в стихах «Сон Гафта, пересказанный Виктюком»?



- Абсолютно неожиданно! Идею пьесы мне подсказала книга Эдварда Радзинского «Сталин». Сюжет такой: Радзинский работает в архиве, и так этим увлечён, что ему начинает казаться, что Сталин воскрес и разговаривает с ним.



- Почему Вы выбрали именно эту историческую фигуру?



- Товарищ Сталин - одиозная личность, которая оставила свой след в нашей истории. Это сложная, «незабываемая» фигура, но «Сон Гафта...» сейчас не идёт.



- А Как вы относитесь к наградам?



- Если тебя награждают, то грех отказываться, но ещё Пастернак написал: «Позорно ничего не знача, Быть притчей на устах у всех». Для меня важна оценка зрителей и читателей, награды в какой-то степени её выражают, но стремление к ним не может быть целью творчества. Жить и творить нужно для людей, а время всё расставит по своим местам.



Стихотворение В. Гафта, посвящённое Ирине Неровной:



"Когда от счастья сердце замирало,

Ты в двух шагах бродила от беды,

Чужие находя следы,

Ты корни чувств в душе своей искала.

Стихи, как Божий луч, пришли к тебе из тьмы,

Природа колыбель твою качала

Река стихов в душе берёт начало,

Когда она жива, не умираем мы".



