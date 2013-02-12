Гастроли Земфиры пройдут в 19 городах. Москва и Питер не значатся (ВИДЕО)

Новый альбом Земфиры будет выложен в сеть за день до официального релиза — запись появится на сервисе Яндекс. Музыка 14 февраля, в то время как премьера новой пластинки назначена на 15 февраля.

В поддержку нового альбома 15 февраля начинается гастрольный тур Земфиры, первый концерт которого состоится в Томске. Большую часть тиража альбома певица возьмет с собой в тур, и продаваться диск будет в основном на концертах. Гастроли, рассчитанные на три месяца охватят 19 городов России, Украины, Латвии и Эстонии. Москва и Санкт-Петербург в гастрольном графике не значатся.



Новую пластинку Земфира обещала выпустить еще полтора года назад, однако сроки несколько раз сдвигались. Название альбома и количество треков в нем неизвестны, однако, вероятно, в него войдут обнародованные певицей за последние несколько лет песни "Без шансов" и "Деньги". Последний студийный альбом певицы "Спасибо" вышел в 2007 году.







