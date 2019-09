В США в Лос-Анджелесе в воскресенье состоялась юбилейная 55-ая церемония вручения премии "Грэмми".

Песней года стала композиция инди-поп группы FUN "We Are Young".

"Лучшим соло 2012 года" стала композиция британской певицы Адель (Adele) "Set Fire to the Rain". Лучшим исполнением в стиле рэп была признана совместная композиция Канье Уэста и Джей Зи "N----s in Paris". Канье Уэст и Джей Зи первыми получили в этом году золотые граммофончики.

Лучшим продюсером года стал вокалист группы The Black Keys Дэн Ауэрбах. Группа получила премию за лучшую рок-композицию и лучший рок-альбом и была номинирована на "Альбом года" ("El Camino") и "Запись года" ("Lonely Boy"). Награды присудили также группе Mumford & Sons, Рианне, Бейонсе и Тейлор Свифт.

Самыми почетными номинациями Grammy являются «Запись года», «Альбом года», «Песня года» и «Лучший новый исполнитель». Исход борьбы за них станет ясен только через несколько часов.

В этом году году среди номинантов на "Грэмми" были и российские музыканты: дирижер Валерий Гергиев и руководимый им Лондонский симфонический оркестр боролись в номинации "Лучшее оркестровое исполнение" за запись "Симфонических танцев" Сергея Рахманинова.

Дирижер Владимир Юровский - за исполнение оперы Игоря Стравинского "Похождения повесы" в номинации "Лучшая оперная запись". На премию в категории "Продюсер года" была представлена опера "Дон Кихот" в исполнении артистов Мариинского театра.

В этом году общее число наград увеличилось до 81.Но нашим музыкантам граммофончики не достались.

Музыкальная премия "Грэмми" присуждается телекомпанией CBS ежегодно, начиная с 1959 года.