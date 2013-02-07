Цирк Никулина может покинуть здание на Цветном бульваре в Москве, если ему окажется не по карману выросшая арендная плата. Возможно, цирк вынужден будет уехать из России.

«Я вообще не понимаю, как жить дальше. Если сегодня я плачу 40 миллионов в год, то дальше надо будет платить более 90 миллионов в год», — рассказал директор цирка Максим Никулин. Цирк Никулина — частная компания, которая арендует здание на Цветном бульваре, принадлежащее городу. Может случиться так, что цирк просто будет вынужден уехать из России, не исключил Никулин. У цирка есть шапито во Франции.

По данным Никулина, в прошлом году уже были подписаны соответствующие документы в правительстве Москвы. «Нам сейчас должно прийти письмо, в котором написано, сколько мы будем платить. При самом плохом раскладе будем бить в колокола, биться в двери», — пояснил он. Цирк, по словам Никулина, не подпадает ни под какую социальную программу, «хотя это культура, искусство, дети». «Может, власти считают, что мы зарабатываем какие-то сумасшедшие деньги? Но все же открыто, можно проверить — практически все, что мы зарабатываем, тратим на новые программы», — возмущается он. Никулин сообщил, что цирк два года не поднимал сотрудникам зарплату и живет только с продажи билетов. «Если зритель не пойдет, то все, мы закрылись», — говорит он.





