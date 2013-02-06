Полотно «Женщина в окне» Пабло Пикассо продано на торгах

Картина «Женщина в окне» знаменитого испанского импрессиониста Пабло Пикассо продана на лондонских торгах аукционного дома Sotheby's. Полотно купил частный колекционер за 45,76 миллиона долларов.

Работа Пикассо написана в 1932 году. На картине изображена «золотая муза» художника Мари-Терез Вальтер. Этой женщине Пикассо посвятил целую серию картин, которые оцениваются в десятки миллионов долларов. Все работы, кроме «Женщины в окне» находятся в музеях мира.