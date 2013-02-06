KUBANA-2013: эту песню не задушишь, не убьешь

В последние дни интернет наводнила противоречивая информация о критике, которой подверглась KUBANA со стороны депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. В первую очередь, обеспокоенность законотворцев была вызвана морально-этической составляющей мероприятия.

Организаторы не стали вступать в заведомо провокационную дискуссию. Вместо этого они решили взять комментарии у людей, имеющих непосредственное или косвенное отношение к фестивалю, которые составили свое мнение не на основе видео-роликов из YouTube, а видели все происходящее «вживую», принимали участие в нем и намерены вернуться на KUBANA в будущем.

Так, участник KUBANA-2011 Михаил Боярский на вопрос, отпустил бы он своих внуков на этот фестиваль, ответил: «Я не вижу причин для того, чтобы здесь чего-то бояться. Судя по зрителям, которых я видел на Кубане, они могут только уберечь ребенка. У вас хорошая дисциплина».

Лидер легендарной московской группы «Браво» Евгений Хавтан также высказал недоумение по поводу нелепых обвинений в адрес мероприятия: «Мы играли на этом фестивале два раза. В последний раз я был со своей дочерью. KUBANA и ее зрители сильно отличаются от подобных мероприятий, где мы выступали. У меня остались только положительные впечатления. При том, что все это происходит в месте, где нет практически никакой инфраструктуры. И к чести организаторов, с каждым годом KUBANA становится все лучше и лучше. Больше всего на фестивале меня удивила публика. Люди очень дружелюбные, среди них много студентов, а многие приезжают даже с детьми. Да, были пьяные, но их было не больше и не меньше, чем на любом массовом мероприятии такого рода, и никакой агрессии я там не видел».

Не остался в стороне и лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин: «Мы принимали участие во всех фестивалях KUBANA, то есть в четырех. На наш взгляд, это единственный фестиваль в России, уровень организации которого возможно сравнивать c мировым. Безопасность зрителей, их комфорт, наличие служб экстренной помощи, организация питания, и все остальное, что делает фестиваль, является действительно привлекательным зрелищем и притягивает к себе десятки тысяч туристов, в том числе, из-за рубежа, – все это на KUBANA решено на высшем уровне. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть дух добра и позитива, абсолютного братства, атмосферу любви и единства. Это редко встретишь в нашей стране, в которой, к сожалению, до сих пор не хватает столь позитивных мероприятий».

Не только российские артисты, но и мировые звезды, принимавшие участие в фестивале, отозвались восторженно об увиденном. Вот лишь некоторые из них:

«Наконец-то, мы сыграли на фестивале, о котором столько слышали. KUBANA превзошла все наши ожидания! Мы очень хотим вернуться сюда снова!» - Евгений Гудзь (Gogol Bordello. USA)

«Кубана - это потрясающий музыкальный фестиваль, на котором собираются артисты со всего света, что отражает и развивает культуру, толерантность и любовь. Для нас большая честь быть частью такого проекта», - Эрез Айзен (Infected Mushroom. ISR)

«Мы наблюдали за людьми на Кубане, и нам очень понравилось, что все улыбались, заряжали все вокруг доброй энергией», - Крис Баттон (Enter Shikari, UK)

Высокий уровень организации мероприятия отмечают не только артисты и гости, но и крупнейшие российские промоутеры. Продюсер фестивалей «Нашествие» и «Максидром» Андрей Матвеев подчеркивает, что Илья Островский, бессменный организатор Кубаны, за время работы в сфере развлекательной индустрии неоднократно демонстрировал исключительно высокий профессионализм и ответственность в подходе к своей работе. «Очевидно, что в этом проекте он реализовал все свои профессиональные навыки на высоком уровне», - заявил он.

Высказала свое мнение и Анна Тихомирова, психолог, организатор ежегодной детской программы на KUBANA, преподаватель Московского городского психолого-педагогическогo Университета, директор Центра поддержки растущего поколения «Перекресток», Президент Благотворительного Фонда «Культура детства»: «Конечно же, мне, как психологу и специалисту по работе с подростками, не могут по определению нравиться любые места, где много людей, которые пьют пиво. KUBANA в этом плане не исключение! Но есть на этом фестивале то, чего нет больше нигде. Ударный драйв, активное общение, нон-стоп движение вокруг музыкальных вулканических страстей. И есть в этом черноморском музыкальном безумии что-то особое и привлекательное даже для меня, совсем не ценителя тяжелой музыки. Во-первых, полное отсутствие агрессии. Зрители Кубаны - абсолютная противоположность футбольных фанатов. Толпа молодежи и не думает обращать внимание на разницу в убеждениях, прическах и атрибутах: дреды, ирокезы, бритые качки, клубный майки - каждый может быть таким, каким хочет. Всех объединяет музыка и общее ощущение радости, лета, молодости, счастья. Как будто их отдых становится более осмысленным - наполненным встречами, событиями, любимыми ритмами... И даже мы, более взрослые участники процесса, заряжаемся этой энергией радости и всеобщего музыкального братства. Во-вторых, постоянное расширение культурного контекста, включение альтернативных процессов - к фестивалю подключаются творческие, экологические и антинаркотические проекты, организаторы всерьез задумываются о создании безалкогольных зон на фестивале. Как научить людей отдыхать без алкоголя и без свинства, если их никогда этому не учили? Кубана пытается понемногу показать, что стакан можно не бросать под ноги, а отнести в специальный пункт приема, что можно не только пить пиво, но и участвовать в чайных церемониях, можно познакомиться с системой здорового питания, позаниматься йогой или поиграть в волейбол и даже почитать книги в книжном автобусе. В-третьих, развитие. С каждым годом фестиваль становится все более организованным, упорядоченным, чистым. Это радует, потому что у нас с вами есть шанс через какое-то время поучаствовать в музыкальном событии мирового уровня не только по составу исполнителей, но и по своей организационной культуре».

Ну и, наконец, главный «виновник» всего происходящего – продюсер KUBANA - Илья Островский добавил: «Каждую следующую Кубану мы готовим в течение всего года. В успех этого мероприятия вложены силы, любовь и вера десятков людей, принимающих участие в его организации. Именно поэтому у KUBANA есть неповторимая энергетика! С каждым годом фестиваль становится все лучше, что невозможно не замечать. На нашем пути постоянно возникают различные преграды – но на то она и революция, пускай даже и музыкальная!»

Остается только добавить, что подготовка к юбилею KUBANA идет полным ходом. Напоминаем, что в этом году фестиваль пройдет с 1 по 7 августа в ст. Благовещенская. Подробности на сайте www.kubana.com