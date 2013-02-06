Петербуржцы собирают подписи за снос второй сцены Мариинки

Жители города хотят, чтобы власти восстановили разрушенные исторические здания.



Почти одиннадцать лет работали над проектом фасада второй сцены Мариинского театра, почти пять лет ушло на его возведение, потрачено 22 миллиарда рублей. И вот когда строительные леса сняли, петербуржцы ужаснулись. На фоне исторических зданий появилась бетонная коробка – типичный образец советских домов культуры, напоминающий очередной торговый центр или здание аэропорта.



«Да. Нужно было проводить международные конкурсы, приглашать всемирно известных архитекторов, чтобы в конце концов построить через Крюков канал от Мариинского театра эту ху... эту пое... это го... ой, не рождаются у меня приличные слова, - написал в своем блоге актер Геннадий Смирнов. - Современная европейская архитектура, ничего не скажешь. Жаль, что давно умерли архитекторы, проектировавшие областные ТЮЗы в начале 70-х годов, порадовались бы».



Шокирован новой Мариинкой и актер Станислав Садальский.

«Здание архитектора Кваренги снесли ради второй сцены Мариинки, и пока шло строительство, народ очень переживал, не нарушит ли новодел исторический облик города? Наконец, леса сняли, и глазам открылся не театр, нет, а что-то очень напоминающее музей Вооруженных сил в Москве. Надеюсь, теперь петербуржцы поймут бессилие и отчаяние москвичей, много лет наблюдающих за гибелью родного города. Думаю, новая сцена Мариинского - это только начало», - написал Садальский в своем ЖЖ.



Между тем, жители Петербурга уже начали собирать в Интернете подписи за снос новой сцены. Люди обратились к губернатору Петербурга, чтобы строители восстановили исторические здания, снесенные ради второй сцены театра.

«Над нашим городом очередной раз надругались злейшим образом, - пишут авторы петиции. - В сердце города разместили огромный сарай, назвав это театром», пишет КП.